В Карелию с начала года 21 раз пытались завезти опасное зерно

В Россельхознадзоре сообщили о результатах проверки зерна и продуктов его переработки в 2023 году.

Должностные лица Россельхознадзора с 1 января 2023 года выявили 21 нарушение при ввозе в Карелию зерна и продуктов его переработки.

Нарушения касались правил оформления документов — в частности, некоторые производители не оформляли товаросопроводительные документы, или оформляли их без обязательной информации.

Россельхознадзор направил производителям предостережения о недопустимости нарушений требований качества и безопасности зерна.