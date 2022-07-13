В Карелию возвращается жара

Гидрометцентр Карелии рассказал о погоде на четверг, 21 июля.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер задует северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет +14, +16°С, днем поднимется до +24, +26°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер будет северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16°С, днем поднимется до +23, +28°С.