В Карелию завезли 19 тонн сомнительного зерна кукурузы

Новости по теме
Загрузка...
Фирма ООО "Фураж" из Санкт-Петербурга ввезла в Карелию зерно кормовой кукурузы без документов о качестве товара, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
На территории Карелии была проведена внеплановая выездная проверка.
ООО "Фураж" ( Санкт-Петербург) продало партию зерна кукурузы кормовой в количестве 19 тонн. При этом в товаросопроводительном документе отсутствовали сведения о декларации о соответствии зерна требованиям технического регламента Таможенного союза.
Был составлен протокол об административном правонарушении.
Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оштрафовало юрлицо на 50 тысяч рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.06.2019, 09:35
30.05.2019, 10:15
30.05.2019, 13:10
29.05.2019, 13:45
Аналитика
04.06.2019 14:02
Капитал
С реализацией нацпроектов во многих регионах России возникли неприятные сложности, и Карелия – не исключение.
03.06.2019 09:41
30.05.2019 15:20
Чтиво
04.06.2019 07:27
Без политики
В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
31.05.2019 17:20
31.05.2019 14:36
30.05.2019 10:59
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии