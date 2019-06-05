В Карелию завезли 19 тонн сомнительного зерна кукурузы

Фирма ООО "Фураж" из Санкт-Петербурга ввезла в Карелию зерно кормовой кукурузы без документов о качестве товара, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

На территории Карелии была проведена внеплановая выездная проверка.



ООО "Фураж" ( Санкт-Петербург) продало партию зерна кукурузы кормовой в количестве 19 тонн. При этом в товаросопроводительном документе отсутствовали сведения о декларации о соответствии зерна требованиям технического регламента Таможенного союза.



Был составлен протокол об административном правонарушении.



Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оштрафовало юрлицо на 50 тысяч рублей.