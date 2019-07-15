В карельском городе за неделю зафиксировано 13 криминальных происшествий

На телефон костомукшской дежурной части с 8 по 14 июля от граждан поступило 108 сообщений о происшествиях.

В издании "64 параллель" сообщается, что среди них 13 обращений криминального характера. Сотрудниками полиции возбуждено 6 уголовных дел, 4 из них раскрыто, одно из которых по горячим следам.

В основном регистрировались сообщения о причинении телесных повреждений, о происходящих конфликтах, а также связанные с нарушением тишины.

Всего же за прошедшую неделю 114 граждан привлекли к административной ответственности, в том числе три человека привлечены за неуплату штрафа, выявлено два факта нарушения продажи алкоголя.

Сотрудники ГИБДД составили 68 административных протоколов за различные нарушения ПДД, в том числе за управление автомобилем без прав управления. За езду без прав привлечено к административной ответственности два человека, 16 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, получили штрафы.