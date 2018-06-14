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Новости. Политика
07:25, 14 Июня 2018

В карельском парламенте поддержали идею об отмене "золотых парашютов" чиновникам

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Комитет по госустройству и местному самоуправлению Заксобрания Карелии поддержал законопроект о приостановке единовременных выплат чиновникам при выходе на пенсию.

Комитет по госустройству и местному самоуправлению накануне рекомендовал Законодательному собранию принять в первом чтении законопроект главы Карелии Артура Парфенчикова, согласно которому планируется приостановить выплату денежного поощрения госслужащим, выходящим на пенсию.

Напомним, руководитель региона предложил приостановить действие нормы закона "О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности".

В соответствии с этим законом гражданскому служащему устанавливается выплата единовременного поощрения при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) и при наличии соответствующего стажа государственной гражданской службы.

Сумма выплаты может составлять до 10 размеров месячного денежного содержания гражданского служащего.

Глава Карелии предложил приостановить действие этой нормы до 1 января 2019 года, члены парламентского комитета идею поддержали.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение Заксобрания Карелии 21 июня.

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Комментарии

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Сергей
2018-06-14 08:57:22
Почему приостановить до 01.01.2019 !? Кого-то хотите наказать, а потом вернуть парашутики? Внутренние разборки? А народу мозги пудрить, как будто благодетели?
Кирюха непутёвый
2018-06-14 08:40:28
Придется теперь при жизни чиновникам больше приворовывать , чтобы не оказаться как все пенсы в нищете .
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