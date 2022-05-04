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Глава Карелии предложил упразднить закон о праве жителей республики отзывать губернаторов

Новости. Политика
15:22, 05 Мая 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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В парламент Карелии поступил проект закона, согласно которому, жители республики должны лишиться права инициировать отзыв главы республики.

Законопроект внесен руководителем региона Артуром Парфенчиковым.

Он предлагает признать утратившим силу принятый в 2019 году республиканский закон «О порядке отзыва Главы Республики Карелия» и еще несколько нормативных актов, уточняющих положения этого закона.

Глава Карелии подкрепил свою инициативу ссылкой на федеральное законодательство.

«В соответствии с положениями Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации“ не предусмотрен институт отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В законе 2019 года были даны пояснения о необходимости отзыва высшего должностного лица республики.

«Право отзыва является одной из форм осуществления непосредственной демократии, а также одним из средств контроля граждан Российской Федерации за осуществлением Главой Республики Карелия своих полномочий, закрепленных законодательством», — сказано в документе.

Согласно порядку отзыва главы региона, для этого необходимо официально зарегистрировать инициативную группу, которая должна собрать определенное количество подписей в поддержку своей инициативы. Эти подписи направляются в Центризбирком, а решение о голосовании по отзыву принимает парламент.

В законе, который теперь собираются отменить, указаны основания для отзыва главы Карелии. В их числе установленные судом нарушения законодательства и неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение губернатором своих обязанностей.

 

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