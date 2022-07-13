Кандидат в губернаторы Карелии выступил за возвращение прямых выборов мэров

Претендент на пост главы Карелии Андрей Рогалевич от партии «Справедливая Россия — За правду» выступил за возвращение всенародных выборов руководителей районных администраций.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

По его словам, в комментариях под его предвыборной программой подписчики задали ему вопрос о возможности досрочного лишения полномочий глав районных администраций.

«Процедура расторжения контракта с руководителями администраций районов достаточно сложная и не решается одним росчерком пера. Однако в ряде районов, например, в Пудожском, Сортавальском, Медвежьегорском, Олонецком, у местной общественности накопился целый ряд претензий к руководителям местных администраций. Я об этом знаю. Поэтому придется решать там кадровую проблему, используя все полномочия главы региона. Но главным я все же считаю скорейшее возвращение всенародных выборов глав районных администраций», — написал Рогалевич.

Как сообщалось ранее, в выборах на пост главы Карелии, которые пройдут 11 сентября, собираются участвовать 13 кандидатов. Это Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Анна Дмитриева (Казачья партия), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (Родина), Павел Нестеров (Коммунисты России), Александр Паккуев (ЛДПР), Артур Парфенчиков (Единая Россия), Рогалевич Андрей Сергеевич (Справедливая Россия — За правду), Валерий Таборов (Партия пенсионеров), Евгений Ульянов (КПРФ), Дмитрий Фабрикантов (Партия Роста), Михаил Федоров (Новые люди), Сергей Ярлыков (Зелёная альтернатива).