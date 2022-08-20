Власти всех российских регионов запустили официальные паблики «ВКонтакте»

Общая аудитория интернет-площадок государственных и муниципальных органов власти только в этой соцсети превышает 50 млн человек

В Калуге прошел форум «Цифровая эволюция», участники которого отметили важность коммуникаций государства и общества в соцсетях. Напомним, в июле был подписан закон, по которому все органы власти должны завести в социальных сетях официальные группы к 1 декабря 2022 года, чтобы сделать общение с гражданами более простым и оперативным.

Заместитель министра цифрового развития Олег Качанов подчеркнул, что присутствиегосударственных и муниципальных органов власти в интернете сегодня – необходимость:

- Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев рассказал о формировании сети цифровых площадок. Сегодня во «ВКонтакте» создано 100% госпабликов городов и муниципальных районов. Плюсом к этому были созданы официальные страницы всех региональных органов исполнительной власти в сферах здравоохранения, образования, соцзащиты, спорта, культуры, молодежной политики. Сейчас количество госпабликов органов власти уже составляет 2 938, а общая аудитория — более 50 млн человек.

— Работа местных органов власти касается повседневных вопросов и обладает высокой значимостью для каждого жителя. В госпабликах помимо актуальных новостей города граждане могут написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги. Например, записаться на прием к врачу непосредственно в пабликесоцсети. Развитием госпабликов на территориях занимаются региональные администрации и ЦУР, — комментирует Цепелев.

По словам топ-менеджера «Диалога», качественное ведение соцсетей и обеспечениекоммуникации в интернете требует включенности всех ведомств, даже районных администраций. Для улучшения работы госслужащих в digital-сфере «Диалог» создает методологию работы в интернете и обучает специалистов из регионов.

Внескольких пилотных регионах сейчас также реализуется проект «Госвеб», и активное участие в этом принимают местные ЦУРы. Платформа «Госвеб» должна обеспечить безопасное хранение данных, быстрое создание сайтов из типовых шаблонов в современном дизайне, стандартизацию и унифицированную навигацию сайтов. В числе лидеров Калужская, Ульяновская и Тульская области. Руководитель ЦУР Ульяновской области Валерий Костин отметил, что «Госвеб» —один из лучших своевременных проектов, технические решения.