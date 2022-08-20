890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц групп» подготовила специальное предложение для своих клиентов — ставку 3%
20.08.2022 00:01
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Автомобиль скорой помощи попал в аварию на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.08.2022 17:50
Небольшой дождь ожидается в Карелии в воскресенье
20.08.2022 17:00

Власти всех российских регионов запустили официальные паблики «ВКонтакте»

Новости. Политика
12:00, 21 Августа 2022
фото: форум «Цифровая эволюция»

Новости партнеров

Общая аудитория интернет-площадок государственных и муниципальных органов власти только в этой соцсети превышает 50 млн человек

В Калуге прошел форум «Цифровая эволюция», участники которого отметили важность коммуникаций государства и общества в соцсетях. Напомним, в июле был подписан закон, по которому все органы власти должны завести в социальных сетях официальные группы к 1 декабря 2022 года, чтобы сделать общение с гражданами более простым и оперативным.

Заместитель министра цифрового развития Олег Качанов подчеркнул, что присутствиегосударственных и муниципальных органов власти в интернете сегодня – необходимость:

- Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев рассказал о формировании сети цифровых площадок. Сегодня во «ВКонтакте» создано 100% госпабликов городов и муниципальных районов. Плюсом к этому были созданы официальные страницы всех региональных органов исполнительной власти в сферах здравоохранения, образования, соцзащиты, спорта, культуры, молодежной политики. Сейчас количество госпабликов органов власти уже составляет 2 938, а общая аудитория — более 50 млн человек.

— Работа местных органов власти касается повседневных вопросов и обладает высокой значимостью для каждого жителя. В госпабликах помимо актуальных новостей города граждане могут написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги. Например, записаться на прием к врачу непосредственно в пабликесоцсети. Развитием госпабликов на территориях занимаются региональные администрации и ЦУР, — комментирует Цепелев.

По словам топ-менеджера «Диалога», качественное ведение соцсетей и обеспечениекоммуникации в интернете требует включенности всех ведомств, даже районных администраций. Для улучшения работы госслужащих в digital-сфере «Диалог» создает методологию работы в интернете и обучает специалистов из регионов.

Внескольких пилотных регионах сейчас также реализуется проект «Госвеб», и активное участие в этом принимают местные ЦУРы. Платформа «Госвеб» должна обеспечить безопасное хранение данных, быстрое создание сайтов из типовых шаблонов в современном дизайне, стандартизацию и унифицированную навигацию сайтов. В числе лидеров Калужская, Ульяновская и Тульская области. Руководитель ЦУР Ульяновской области Валерий Костин отметил, что «Госвеб» —один из лучших своевременных проектов, технические решения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
14.08.2022, 16:25
Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.