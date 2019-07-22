В карельском Приладожье энергетики ведут ремонты 16-ти ЛЭП

АО "Прионежская сетевая компания" хозяйственным способом ведет работы в Питкярантском, Сортавальском и Лахденпохском районах.

В Питкяранте на 4-х линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ будут заменены 59 опор, на некоторых участках смонтирован новый провод.

В Сортавальском районе в поселках Тельмана и Хелюля, а также в самом районном центре – Сортавале – на 7-ми ЛЭП напряжением 0,4 кВ энергетики заменят 62 опоры и частично провод.

В Лахденпохском районе в 2019 году будет отремонтировано 5 линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. На них заменят 68 опор.

"Работы ведутся силами персонала наших электросетевых участков в рамках "Ремонтной программы" нынешнего года, утвержденной правительством Карелии", - уточнили в АО "ПСК". – "После окончания ремонтов надежность энергоснабжения потребителей в Приладожье значительно повысится".

Все ремонты в трех районах карельского Приладожья закончатся в 4-м квартале.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.