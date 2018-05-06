В Кеми мужчина лишился автомобиля, пока отдыхал в кафе

По теме
Загрузка...
Бойцы Росгвардии Карелии вместе с ППС поймали угонщиков в Кеми.
В Кеми в дежурную часть полиции 4 мая в 22.25 поступила информация, что со стоянки около кафе "Нирвана" уган автомобиль "ВАЗ-2199", рассказали в пресс-службе отдела Росгвардии Карелии.
Получив ориентировку на машину и двух подозреваемых, группа задержания Кемского отдела вневедомственной охраны выдвинулась к месту преступления.
На Пролетарском проспекте сотрудники заметили "девяносто девятую" и наряд патрульно-постовой службы.
К этому моменту полицейские задержали одного предполагаемого участника угона. Сотрудники Росгвардии при отработке территории увидели мужчину, схожего по приметам, и произвели задержание.
По факту угона проводится проверка.
По теме
Выбор читателей
03.05.2018, 12:51
04.05.2018, 06:40
01.05.2018, 11:20
01.05.2018, 12:50
02.05.2018, 09:39
Аналитика
03.05.2018 12:24
Политкухня
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
03.05.2018 11:22
28.04.2018 11:44
27.04.2018 12:54
Чтиво
04.05.2018 10:09
Частная жизнь
Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
Медиа
04.05.2018 12:18
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии