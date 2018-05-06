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Новости. Происшествия
09:10, 06 Мая 2018

В Кеми мужчина лишился автомобиля, пока отдыхал в кафе

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Бойцы Росгвардии Карелии вместе с ППС поймали угонщиков в Кеми.

В Кеми в дежурную часть полиции 4 мая в 22.25 поступила информация, что со стоянки около кафе "Нирвана" уган автомобиль "ВАЗ-2199", рассказали в пресс-службе отдела Росгвардии Карелии.

Получив ориентировку на машину и двух подозреваемых, группа задержания Кемского отдела вневедомственной охраны выдвинулась к месту преступления.

На Пролетарском проспекте сотрудники заметили "девяносто девятую" и наряд патрульно-постовой службы.

К этому моменту полицейские задержали одного предполагаемого участника угона. Сотрудники Росгвардии при отработке территории увидели мужчину, схожего по приметам, и произвели задержание.

По факту угона проводится проверка.

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