В Кемском районе 200 человек смогли проверить зрение благодаря врачам из Петрозаводска

Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…

В Кемский район – в первую командировку от Офтальмологического центра Карелии поехала бригада из трех человек: врач-диагност Ирина Лязгина, старший оптометрист Людмила Дерибина и регистратор Екатерина Воронова, которая фиксировала в компьютере все данные пациентов, оформляла медицинскую документацию.

В каких условиях они работали, кто приходил на прием, какое лечение назначали пациентам, а также в какие еще районы планирую выехать специалисты глазной клиники, читайте здесь.