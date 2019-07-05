В Кемском районе Карелии ищут главу

Объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Кемского муниципального района, сообщили на официальном сайте администрации.

Документы принимаются до 12 июля в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в Кеми на пр.Пролетарском, 30.

Документы представляются в конкурсную комиссию в течение 15 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения о проведении конкурса.

Право на участие в конкурсе имеют граждане, владеющие русским языком, отвечающие установленным законодательством требованиям, необходимым для замещения должности главы администрации.

Претендент должен соответствовать следующим требованиям:

- являться гражданином, достигшим возраста 25 лет;

- иметь высшее образование;

- иметь стаж государственной гражданской службы на должностях государственной гражданской службы категории "руководители" ведущей группы не менее трех лет, либо стаж государственной службы на воинских должностях и на должностях правоохранительной службы не менее трех лет, либо стаж муниципальной службы на главных должностях муниципальной службы или время замещения выборных муниципальных должностей не менее трех лет, либо стаж работы на руководящих должностях в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности не менее пяти лет;

- иметь положительные отзывы с предыдущего места службы (работы);

- обладать знаниями федерального законодательства и законодательства Республики Карелия применительно к исполнению должностных обязанностей главы администрации.