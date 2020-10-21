Фильмы военных лет бесплатно покажут в кинотеатре Петрозаводска

В кинотеатре "Премьер" пройдет субботний показ военных фильмов из коллекции Госфильмофонда России "Они сражались за Родину", сообщили в Минкультуры Карелии.

Кинотеатре "Премьер" продолжается бесплатный тематический показ фильмов из коллекции Госфильмофонда России "Они сражались за Родину".

Каждую субботу в 14.00 в большом зале кинотеатра показывают отечественные фильмы, созданные в годы войны и послевоенное время.

24 октября в 14.00 покажут фильм режиссера Семена Тимошенко "Небесный тихоход" (12+).



В главных ролях Николай Крючков, Василий Меркурьев, Василий Нещипленко, Алла Парфаньяк, Людмила Глазова, Тамара Алёшина.

Фильм повествует о трех неунывающих фронтовых друзьях-летчиках, которые поклялись до конца войны "не влюбляться даже в самых красивых девчат". Но не тут-то было.

Вход свободный.

На сеанс просят записаться в кассе кинотеатра по телефону: 59-90-30, добавочный 115.