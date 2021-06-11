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В Китае обнаружено 24 новых вида коронавируса у летучих мышей

Новости. Общество
19:40, 12 Июня 2021
фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Китайские ученые провели исследование по эволюционному происхождению SARS-CoV-2 и обнаружили 24 новых вида коронавируса у летучих мышей.

Результаты исследований ученые Китайской академии наук и Шаньдунского университета опубликованы в журнале Cell, пишет «Lenta.ru».

Эксперты изучили образцы слюны и продуктов жизнедеятельности 342 летучих мышей, собранные с мая 2019 года по ноябрь 2020-го. В материале исследователи обнаружили более двух десятков геномов COVID-19 и выявили четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии.

По словам ученых, вирусы, связанные с SARS-CoV-2, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей. Эксперты подчеркнули, что летучие мыши являются отличным природным резервуаром для патогенов, вызывающих тяжелые заболевания у людей.

«Кроме летучих мышей и людей, коронавирусная инфекция может заражать многих домашних и диких животных, в том числе свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей», — говорится в публикации.

Ранее ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Дели обнаружили три мутировавших штамма коронавируса, угрожающих в том числе вакцинированным гражданам. По словам экспертов, вакцинированные пациенты заразились линией вируса B.1.617, в которую входят три штамма с многочисленными мутациями.

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