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Новости. Общество
22:00, 26 Июня 2018

В Китае в пятый раз с начала года подешевел бензин

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Госкомитет по делам развития и реформ КНР объявил об очередном снижении внутренних цен на бензин и дизельное топливо.

Оно стало уже пятым с начала года, сообщает "Синьхуа".

Снижение составило 55 юаней (около 8,5 доллара). С 26 июня, когда постановление вступит в силу, тонна бензина будет стоить в промежутке от 8795 (1,37 тысячи долларов) до 8220 юаней (1,28 тысячи долларов). Цены варьируются в разных регионах Китая — в зависимости от размера выделяемых центральными властями субсидий, пишет Лента.ру.

Снижение продиктовано действующей государственной политикой Китая. По нынешним правилам, цены на внутреннем рынке зависят от мировых котировок на сырую нефть. Если они приводят к изменению стоимости тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке больше, чем на 50 юаней (7,65 доллара), и дольше, чем на 10 рабочих дней, розничные цены на бензин и дизельное топливо тоже корректируются.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-06-26 23:27:01
У Китая и РФ разные мировые цены на нефть! Да, еще вороватых чиновников расстреливают. Наверное и на руководство государственных корпораций распространяется.
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