В клиники ЭКО за вторым ребенком обращаются 25% семей

Такие цифры озвучила врач-репродуктолог карельского Центра ЭКО Ирина Мастерова.

"Не встретив сложностей с зачатием первого ребенка, для семей становится полной неожиданностью, что "быстренько сбегать" за вторым ребенком в роддом не получается. Акушеры-гинекологи называют это вторичным бесплодием. Оно может быть как мужским, так и женским. И, конечно, к нам обращаются те, кто хочет родить общего ребенка во втором браке", - уточняет она.

Клиника "Центр ЭКО" открылась в Петрозаводске в январе 2016 года и стала первой подобной клиникой в регионе. Уже через год на свет появилась София, первый ребенок, зачатый методом ЭКО в Карелии. Что примечательно, лечение проходило по ОМС, то есть бесплатно для семьи. Сейчас Софии уже полтора года, а в Петрозаводске работают уже несколько клиник ЭКО.

Карельские семьи могут выбрать варианты: сделать ЭКО в Петрозаводске или же ехать в Санкт-Петербург на лечение по транспортной схеме. Последний вариант неминуемо сопряжен с транспортными и бытовыми расходами, поэтому большинство семей предпочитают остаться в Петрозаводске и пройти процедуру ЭКО в родном городе.

Но большинство пациентов в Центр ЭКО приходит за первым малышом. Обычно этому предшествует 5-7 лет ожидания естественного зачатия, наполненные обследованием и безуспешным лечением. -

- Есть случаи, когда мы рекомендуем не затягивать самостоятельные попытки зачатия. Например, если женщина уже старше 32-33 лет, акушеры-гинекологи стараются направить ее на обследование раньше. Если уже нарушен цикл или результат спермограммы говорит о явном мужском факторе, также необходима консультация репродуктолога, – рассказывает Ирина Мастерова. - Пройти ЭКО бесплатно за счет государства не так сложно, и в этом году такой возможностью смогут воспользоваться около 600 карельских пар. К сентябрю на лечение направлены уже более 450 пациенток. Не менее 180 из них выбрали в качестве клиники именно Центр ЭКО.

Лицензия №Ло-10-01-000991 от 26 января 2016 года.

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