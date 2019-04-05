В колонии Карелии состоялся вечер памяти Николая Караченцова

В рамках Года театра в РБ-2 при колонии в Медвежьегорском районе состоялся вечер памяти заслуженного артиста России Николая Караченцова, сообщили в УФСИН Карелии.

Осужденные, отбывающие наказание в Республиканской больнице №2, приняли участие в литературном вечере, посвященном памяти Заслуженного артиста России Николая Караченцова.

Работники Медвежьегорской городской библиотеки подготовили рассказ о жизненном и творческом пути Николая Караченцова, об удивительной преданности и поддержке в годы самых трудных испытаний со стороны его жены Людмилы Поргиной. Актер не только играл в кино и театре, но и озвучивал мультфильмы и иностранные фильмы. В рамках мероприятия были продемонстрированы отрывки из рок-оперы "Юнона и Авось".

Творческая деятельность данного артиста по праву входит в "Золотой фонд" Советского и Российского театра и кино. Подобные мероприятия помогают осужденным повышать свой культурный уровень и творчески развиваться.