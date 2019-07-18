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Новости. Общество
10:16, 18 Июля 2019
фото: УФСИН Карелии

В колониях Карелии сидят более 100 иностранцев и лиц без гражданства

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Заключенным из других стран рассказали о депортации, сообщили в УФСИН по Карелии.

В исправительной колонии № 7 состоялась встреча осужденных, являющихся гражданами других государств, с представителями миграционного пункта  по Сегежскому району. Всего в исправительных учреждениях Карелии на отбывают наказание 108 иностранных граждан и лиц без гражданства.

В рамках консультации представители миграционной службы разъяснили, в какие сроки рассматривается заявление об отмене депортации, рассказали об условиях, которые должны быть соблюдены, чтобы после освобождения остаться в России, а также возможно ли с невыплаченными исполнительными листами по уголовному делу, после освобождения уехать на Родину.

 

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