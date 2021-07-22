В «колыбели карельских рун» нечем дышать от пыли, которую поднимают лесовозы

Жители старинной рунопевческой деревни Карелии не могут второй год добиться от республиканских властей обеспыливания дороги.

Жители деревни Войница Калевальского национального района направили обращение спикеру парламента Карелии Элиссану Шандаловичу с просьбой помочь в решении проблемы запыленности их населенного пункта. Как говорится в обращении, через Войницу проходит маршрут лесовозов ООО «Карелиан Вуд Кампани». «В летнее время в результате частой еды лесовозов в деревне поднимаются большие клубы пыли от дорожного покрытия. Лесовозы проносятся через деревню на большой скорости, так как знаки ограничения скорости не установлены. Проносящиеся с огромной скоростью лесовозы создают опасную ситуацию и для пешеходов, и для других транспортных средств», – рассказали жители деревни спикеру карельского парламента.

По их словам, они уже не раз обращали внимание республиканского управления автомобильных дорог на ситуацию в Войнице, но там сослались на ограниченные возможности Дорожного фонда Карелии по обеспечению выполнения работ по обеспыливанию региональных и муниципальных дорог.

«2021 год объявлен в нашей республике Годом карельских рун. Старинная рунопевческая деревня Войница – колыбель карельских рун, уникальное по своей истории и культуре место, но, к сожалению, забытое местной и региональной властью. Здесь нет магазина, постоянного электричества, водоснабжения. Мы не требуем многого. Проблема, возникшая с пылеобразованием от лесовозов, действительно, очень серьезная и мешает жизнедеятельности людей. На данный момент необходимо произвести обеспыливание или асфальтирование 1 км центральной деревенской дороги», – написали жители Войницы.