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В «колыбели карельских рун» нечем дышать от пыли, которую поднимают лесовозы

Новости. Общество
16:19, 27 Июля 2021
фото: https://vk.com/vuonnini

Жители старинной рунопевческой деревни Карелии не могут второй год добиться от республиканских властей обеспыливания дороги.

Жители деревни Войница Калевальского национального района направили обращение спикеру парламента Карелии Элиссану Шандаловичу с просьбой помочь в решении проблемы запыленности их населенного пункта. Как говорится в обращении, через Войницу проходит маршрут лесовозов ООО «Карелиан Вуд Кампани». «В летнее время в результате частой еды лесовозов в деревне поднимаются большие клубы пыли от дорожного покрытия. Лесовозы проносятся через деревню на большой скорости, так как знаки ограничения скорости не установлены. Проносящиеся с огромной скоростью лесовозы создают опасную ситуацию и для пешеходов, и для других транспортных средств», – рассказали жители деревни спикеру карельского парламента.

По их словам, они уже не раз обращали внимание республиканского управления автомобильных дорог на ситуацию в Войнице, но там сослались на ограниченные возможности Дорожного фонда Карелии по обеспечению выполнения работ по обеспыливанию региональных и муниципальных дорог.  

«2021 год объявлен в нашей республике Годом карельских рун. Старинная рунопевческая деревня Войница – колыбель карельских рун, уникальное по своей истории и культуре место, но, к сожалению, забытое местной и региональной властью. Здесь нет магазина, постоянного электричества, водоснабжения. Мы не требуем многого. Проблема, возникшая с пылеобразованием от лесовозов, действительно, очень серьезная и мешает жизнедеятельности людей. На данный момент необходимо произвести обеспыливание или асфальтирование 1 км центральной деревенской дороги», – написали жители Войницы.

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Комментарии

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zanoza
2021-07-27 16:30:25
Не туда обращаются жители д. Войница , надо на центральное ТВ писать и в приёмную президента, раз местные власти не хотят реагировать .
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