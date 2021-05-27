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В компании «ТехРент» рассказали, как справляются с весенней уборкой Петрозаводска

Новости. Общество
17:10, 27 Мая 2021
фото: © «ТехРент»

С приходом весны для компании «ТехРент» начался напряженный период в работе.

«Сроки для уборки уличного смёта, определенные контрактом с администрацией Петрозаводска, ограничены, а объём работы немалый, — пояснили в компании. — Это около трёх миллионов квадратных метров проезжей части улиц, более полумиллиона квадратных метров тротуаров, газоны, профилирование грунтовых дорог и другие работы».

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В Петрозаводске в процессе выполнения работ по уборке уличного смёта используются комплексные технологии, как с применением механизмов, так и ручного труда, при этом ручной труд по возможности минимизирован, — лишь в труднодоступных для техники местах и для чистовой уборки привлекаются дорожные рабочие.

Какие сложности возникают у компании при уборке, читайте здесь.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-27 19:17:26
Хорошо, что занозу теперь только с 8 до 9 вечера выпускают.
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