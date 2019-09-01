В Кондопоге открылось государственное училище Олимпийского резерва

Свой учебный год по итогам экзаменов в новом училище начал 31 учащийся-хоккеист из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Мурманской области, Нижнего Новгорода, Липецка, Хабаровска, Ярославля, Омска, Новосибирска, Оренбурга, Челябинска.

В церемонии открытия училища приняли участие министр спорта России Павел Колобков, глава Карелии Артур Парфенчиков, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович. Об этом сообщается на сайте правительства Карелии.

На ледовой арене в торжественной обстановке первым ученикам училища Павел Колобков и Артур Парфенчиков вручили студенческие билеты.

В рамках церемонии открытия было подписано соглашение о сотрудничестве училища с представителями Национальной молодежной хоккейной лиги и ХК "Динамо»"(Санкт-Петербург). Подписи под соглашением поставили исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, генеральный директор Хоккейного клуба "Динамо Санкт – Петурбург" Сергей Черкас и директор училища Александр Воронов.

Первые отзывы в гостевой книге училища оставили Павел Колобков и Артур Парфенчиков.

Павел Колобков дал высокую оценку проделанной работе по созданию училища и рассказал о его перспективах:

"Для министерства спорта открытие училища - это важное событие. Мы открыли 11 училище Олимпийского резерва. В следующем году мы наберем в учреждение 50 человек. Через несколько лет доведем набор студентов до 250 человек. Уже сегодня здесь есть все необходимые условия для занятий. Вместе с руководством региона думаем над развитием инфраструктуры учреждения и завершении реконструкции Дворца спорта для обеспечения тренировочного процесса. Училище станет системообразующим и важной организацией для развития спорта в России и в Карелии. Училище будет работать, в том числе, и для спортсменов детских школ региона".

Артур Парфенчиков подчеркнул важную роль федерального центра в открытии училища и значимость спортивного учреждения для жителей Карелии:

"Училище открыто благодаря Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который дал соответствующее поручение, поддержке секретаря Совета Безопасности, председателя госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии Николая Платоновича Патрушева. В дальнейшем мы планируем возрождение на базе училища традиционных видов спорта для Карелии. Что очень важно, училище - это центр, который будет давать импульсы для развития спорта в республике в целом. И сейчас при училище работает спортивный центр, где занимаются дети. Детей, жителей Кондопоги и близлежащих поселков, здесь будет заниматься много".

В завершение праздничных мероприятий состоялся товарищеский хоккейный матч между командой училища и клубом "Динамо" из Санкт - Петербурга.

Добавим, уже в следующем году в училище планируют набирать спортсменов по 9 видам спорта: хоккей, тхэквондо, академическая гребля, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, легкая атлетика, спортивная гимнастика и регби-7. Прорабатываются вопросы открытия отделения самбо.

Напомним, что училище олимпийского резерва было создано распоряжением Правительства Российской Федерации в феврале этого года. Этому событию предшествовала работа Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия под руководством Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. Учреждение является единственным государственным училищем олимпийского резерва на Северо-Западе и одиннадцатым в стране.

Новое училище позволяет создать порядка 150 рабочих мест в моногороде Кондопога. Кроме того, около 150 млн. рублей уже в этом году будут направлены на ремонт спортивных объектов и приобретение нового спортивного оборудования.