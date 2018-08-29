В Кондопоге подросток на велосипеде вылетел на пешеходный переход и попал под машину

Водитель малолитражки сбил 16-летнего велосипедиста, неожиданно выехавшего на пешеходный переход, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 26 августа, в 17.04 на улице Пролетарской в Кондопоге водитель автомобиля Daewoo Matiz совершил наезд на велосипедиста, который внезапно выехал на пешеходный переход.

В результате наезда велосипедист, 16-летний подросток, упал и получил ушибы. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, проезд по пешеходному переходу на велосипеде запрещен, велосипедист обязан спешиться и выполнить переход пешком через проезжую часть, рядом с собой ведя велосипед.