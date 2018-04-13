В Кондопоге продавцы отобрали у мужчины бутылку водки, которую он пытался украсть

Рецидивист в Кондопоге был задержан при попытке украсть водку в магазине, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Утром 12 апреля 39-летний кондопожанин пытался вынести бутылку водки из сетевого магазина на проспекте Калинина.

Торговые работники заметили это, отобрали водку и выгнали недобросовестного покупателя на улицу.

Об этом было сообщено в районный отдел вневедомственной охраны. На место прибыла группа задержания. Практически рядом с магазином сотрудники заметили злоумышленника – его внешность соответствовала ориентировке, составленной после кражи, совершенной двумя днями ранее.

Задержанного передали полицейским. Данные попытки хищения – далеко не первые нарушения закона с его стороны. С 2000 года он трижды был судим за кражи, в настоящее время является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 150 тысяч рублей.