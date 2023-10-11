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В Кондопоге женщину приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов

Новости. Общество
09:30, 13 Октября 2023
фото: Freepik

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Суд назначил наказание ранее судимой за кражу женщине.

К реальному лишению свободы приговорили женщину, уклонявшуюся от исполнения материнского долга, сообщили 12 октября в пресс-службе УФССП Карелии.

Как рассказали в источнике, у судебных приставов в Кондопоге на исполнении находится производство о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка.

Мать длительное время официально не работает и на учете в органах службы занятости не состоит. Денежные средства на ее счетах и имущество отсутствуют.

Неплательщицу привлекли к административной ответственности и подвергли обязательным работам сроком на 40 часов. Однако отработав положенное время, женщина не начала уплачивать средства на содержание своего ребенка.

Дознаватель УФССП Карелии возбудил уголовное дело. Суд назначил ранее судимой за кражу женщине наказание в виде лишения свободы в колонии поселения сроком 2 года и 1 месяц.

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