В Кондопожском районе планируют запустить производство по рыбопереработке

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Рыбоперерабатывающий цех, построенный в поселке Березовка Кондопожского района Карелии, в ближайшее время начнет производство продукции, сообщило министерство экономического развития республики.
Минэк предоставил предпринимателю субсидию на возмещение части затрат на электроэнергию, а также затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, на общую сумму порядка 2 млн рублей, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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