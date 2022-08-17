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В конце августа в Беломорской ЦРБ после ремонта откроется приемное отделение

Новости. Общество
12:36, 19 Августа 2022
фото: Правительство Карелии

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Результаты реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения оценил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В рамках рабочей поездки в Беломорский район Артур Парфенчиков посетил центральную районную больницу. Главе республики продемонстрировали результаты реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В 2022 году парк автотранспорта в больнице пополнился тремя автомобилями для доставки врачей к пациентам, пациентов - в медицинскую организацию, доставки лекарств в отдаленные населенные пункты и биоматериалов в лабораторию. Проведен капитальный ремонт поликлиники и приемного покоя. В поликлинике заменены инженерные сети.

Приемное отделение обустроено в соответствии с современными подходами к организации медицинской помощи. Для рационального размещения реанимационного зала, процедурных кабинетов, отдельных смотровых для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания и других помещений проведена перепланировка. Заменены инженерные коммуникации, окна, двери.

Видоизменена и входная группа. Появились автоматически открывающиеся двери, обустроен отдельный вход для инвалидов и других маломобильных граждан. Осталось только оснастить отделение мебелью, и в конце августа оно начнет работу.

Кроме того, в главном корпусе больницы организована ПЦР-лаборатория, вторая в республике по мощности. Помещения отремонтированы, закуплено современное лабораторное оборудование и мебель.

Продолжена работа по дооснащению и переоснащению больницы медицинской техникой. По программе модернизации закуплено 7 единиц оборудования, в том числе стационарный цифровой рентгеновский комплекс.

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