14:19, 31 Июля 2018
В Корпорации развития Карелии объяснили, почему переработчики ягод не получают господдержку
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Гендиректор АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев рассказал о главном препятствии в получении государственной поддержки, стоящем перед предприятиями-переработчиками ягод.
Предприятия, занятые сбором и переработкой дикоросов, не могут рассчитывать на поддержку государства из-за отсутствия для этого правовых оснований. Бизнес с использованием в производстве грибов и ягод не выделен в отдельную отрасль, которая могла бы претендовать на денежные вливания.
Об этом Юрий Савельев рассказал на Национальном лесном форуме в Петрозаводске.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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