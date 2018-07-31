В Корпорации развития Карелии объяснили, почему переработчики ягод не получают господдержку

Гендиректор АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев рассказал о главном препятствии в получении государственной поддержки, стоящем перед предприятиями-переработчиками ягод.

Предприятия, занятые сбором и переработкой дикоросов, не могут рассчитывать на поддержку государства из-за отсутствия для этого правовых оснований. Бизнес с использованием в производстве грибов и ягод не выделен в отдельную отрасль, которая могла бы претендовать на денежные вливания.

Об этом Юрий Савельев рассказал на Национальном лесном форуме в Петрозаводске.

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