В Костомукше люди выйдут на митинг против пенсионной реформы

Митинг против пенсионной реформы пройдет в Костомукше сегодня вечером.

В воскресенье, 2 сентября, с 17 до 18 часов на площади у КСЦ "Дружба" пройдет митинг против повышения пенсионного возраста, пишет "64 параллель".

Инициатором мероприятия выступил Координационный совет профсоюзов. Как указано в заявке на проведение митинга, на площади ожидается около 300 человек.