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Новости. Политика
10:15, 02 Сентября 2018

В Костомукше люди выйдут на митинг против пенсионной реформы

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Митинг против пенсионной реформы пройдет в Костомукше сегодня вечером.

В воскресенье, 2 сентября, с 17 до 18 часов на площади у КСЦ "Дружба" пройдет митинг против повышения пенсионного возраста, пишет "64 параллель".

Инициатором мероприятия выступил Координационный совет профсоюзов. Как указано в заявке на проведение митинга, на площади ожидается около 300 человек.

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Комментарии

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Ванёк
2018-09-02 14:08:29
Ай да коммунисты ( Ульянов) и профсоюзы ( Косенков) что то помутили , что то поиммитировали , куда то повели И слили всё протестное движение в Карелии , против грабительской реформы . Это уметь надо , так лицемерить . Кругом одна боссота .
deep
2018-09-02 13:10:32
Проясните такую ариХметику: 1. При реформе обещают увеличить пенсию на 1 тыс. р. в месяц, но посуществующему Закону, уже и так обязаны на уровень инфляции индексировать. 7% инфляции в 2018 г. (Хотя это мало), это индексация, при пенсии 15 тысяч, 1050 рублей. 2. Работающие пенсионеры платят в ПФР 22% налогов, при зарплате 15 тысяч это 3300 рублей налогов, а индексация им могла бы быть 1050 рублей!!!!! И сколько ушло в серые зарплаты?????!!!!!! Сплошной дурдом!
Чинуша
2018-09-02 11:16:58
В Петрозаводске то где митинги ? Коммунисты с Ульяновым провалили всё , ну отказала мэрия , что же сами то не вышли , за свою шкуру испугались . По профсоюзам ясно , всё отстойно .
Валя
2018-09-02 10:57:31
Неужто "приматы" начали просыпаться?извиняюсь...
В Петрозаводске вот жаль что профсоюзы карманные ,но всё таки люди начинают понимать как их кинули очередной раз обещалками и враньём ....
Гость
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