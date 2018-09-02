В Костомукше люди выйдут на митинг против пенсионной реформы

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Митинг против пенсионной реформы пройдет в Костомукше сегодня вечером.
В воскресенье, 2 сентября, с 17 до 18 часов на площади у КСЦ "Дружба" пройдет митинг против повышения пенсионного возраста, пишет "64 параллель".
Инициатором мероприятия выступил Координационный совет профсоюзов. Как указано в заявке на проведение митинга, на площади ожидается около 300 человек.
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