В крайне тяжелом состоянии в Карелии находятся 14 больных коронавирусом – врачи борются за их жизни

Четырнадцать пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 14 ноября госпитализированы 634 человека, заболевших COVID-19, 601 из госпитализированных находится в состоянии средней тяжести, 19 – в тяжелом и 14 человек – в крайне тяжелом.

Доля свободных коек на 14 ноября увеличилась с 24,2 до 27,7.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 358 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9988 человек. Выздоровели – 5057. Умерли 67 пациентов.