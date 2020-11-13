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В крайне тяжелом состоянии в Карелии находятся 14 больных коронавирусом – врачи борются за их жизни

Новости. Общество
11:32, 14 Ноября 2020
фото: © REUTERS/ТАСС
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Четырнадцать пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 14 ноября госпитализированы 634 человека, заболевших COVID-19, 601 из госпитализированных находится в состоянии средней тяжести, 19 – в тяжелом и 14 человек – в крайне тяжелом.

Доля свободных коек на 14 ноября увеличилась с 24,2 до 27,7.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 358 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9988 человек. Выздоровели – 5057. Умерли 67 пациентов.

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Комментарии

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Женя
2020-11-14 12:30:13
Раньше надо тестировать и всех поголовно, тогда не будет столько смертей, это всё от долгой "дороги" к выяснению : есть Ковид или нет!?!
Из бункера уж когда указ был?!? Только мало кто прислушивается к этим ,мало чем подкрепленным трелям...
кир
2020-11-14 12:13:41
И что?
Гость
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