Подписаться
Новости. Общество
15:38, 30 Октября 2019

В Красном Бору вспомнили жертв политических репрессий (ФОТО)

Загрузка...

В День памяти жертв политических репрессий в Красном Бору собрались представители общественности и официальные лица Карелии.

В траурной церемонии приняли участие депутат Государственной думы Валентина Пивненко, глава Прионежского района Вадим Сухарев, заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Наталья Баринова.

Наталья Баринова зачитала обращение главы Карелии Артура Парфенчикова, в котором подчеркивалось, что сегодня прилагаются все усилия для сохранения мира и согласия в стране.

"Конституция и законы Российской Федерации гарантируют нам защиту прав и свобод, а несправедливость и жестокость неприемлемы и осуждаются обществом… Со скорбью в сердце в этот печальный день выражаем уверенность, что для нового поколения граждан России мы создаем ту благоприятную среду, где нет места страху и боли. Здоровья всем и мирного неба над головой", – говорилось в обращении.

"30 октября в России отмечается одна из самых трагичных дат в истории нашей страны, – сказал глава Прионежского района Вадим Сухарев. – В этот день нас объединяет память о людях, которые пережили незаконные обвинения, лишились свободы и жизни. Мы не имеем права забывать горькие уроки истории. Мы чтим память погибших и низко кланяемся тем, кто прошел через эти испытания".

Церемонию продолжил консул Финляндии Тарво Ниеминен, который возложил венок к мемориалу. Завершилось мероприятие возложением цветов и минутой молчания.

День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую в этот день в 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий".

В День памяти жертв политических репрессий вспоминают миллионы людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в лагеря и лишены жизни. В Карелии на мемориальном кладбище "Красный Бор", в урочище "Сандармох", а также у Братской могилы жертв политических репрессий в Петрозаводске в этот день проходят церемонии памяти.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-10-30 15:52:50
Хде стоятели на мосту с украинским флагом и прочие сторонники ночного фотографа ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг

Аналитика

Сегодня 11:55
Капитал
Не "проедать", а развиваться 1
О долговой политике Карелии рассказывает министр финансов Елена Антошина.
Какие из тротуаров Петрозаводска не выдержали общественного контроля? 3
Сегодня 11:00
Абонентам МегаФон доступен кэшбэк до 30% от затрат на связь
29.10.2019 16:06
Если нарежут по-новому 1
28.10.2019 13:20
"Я взбесился и убил" 4
25.10.2019 10:56
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2019 15:47
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 3
25.10.2019 13:56
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»