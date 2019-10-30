В Красном Бору вспомнили жертв политических репрессий (ФОТО)

В День памяти жертв политических репрессий в Красном Бору собрались представители общественности и официальные лица Карелии.

В траурной церемонии приняли участие депутат Государственной думы Валентина Пивненко, глава Прионежского района Вадим Сухарев, заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Наталья Баринова.

Наталья Баринова зачитала обращение главы Карелии Артура Парфенчикова, в котором подчеркивалось, что сегодня прилагаются все усилия для сохранения мира и согласия в стране.

"Конституция и законы Российской Федерации гарантируют нам защиту прав и свобод, а несправедливость и жестокость неприемлемы и осуждаются обществом… Со скорбью в сердце в этот печальный день выражаем уверенность, что для нового поколения граждан России мы создаем ту благоприятную среду, где нет места страху и боли. Здоровья всем и мирного неба над головой", – говорилось в обращении.

"30 октября в России отмечается одна из самых трагичных дат в истории нашей страны, – сказал глава Прионежского района Вадим Сухарев. – В этот день нас объединяет память о людях, которые пережили незаконные обвинения, лишились свободы и жизни. Мы не имеем права забывать горькие уроки истории. Мы чтим память погибших и низко кланяемся тем, кто прошел через эти испытания".

Церемонию продолжил консул Финляндии Тарво Ниеминен, который возложил венок к мемориалу. Завершилось мероприятие возложением цветов и минутой молчания.

День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую в этот день в 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий".

В День памяти жертв политических репрессий вспоминают миллионы людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в лагеря и лишены жизни. В Карелии на мемориальном кладбище "Красный Бор", в урочище "Сандармох", а также у Братской могилы жертв политических репрессий в Петрозаводске в этот день проходят церемонии памяти.