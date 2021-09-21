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В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от коронавируса недостаточным

Новости. Общество
20:30, 30 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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Уровень вакцинации россиян от коронавируса пока недостаточный, нужно более активно продолжать разъяснительную работу с населением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный. При том, что организованная работа создала все условия и обеспечила необходимое количество вакцины для населения страны. Была развернута необходимая инфраструктура для вакцинации, гражданам была предоставлена возможность вакцинироваться», — сказал Песков журналистам. Об этом информирует РИА Новости.

«Действительно, некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решение сделать прививку. Это плохо. Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь — это прививка», — добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь Путина также заявил, что сегодняшняя реальность такова, что привитым от коронавируса во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым.

«Вы знаете, что президент неоднократно говорил о том, прививки носят добровольный, необязательный характер. Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, я говорю здесь про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — сказал Песков журналистам.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-09-30 22:10:33
Правда привитым тоже плохо, а страны типа Израиля, с почти 100% привитфх, тоже болеют. Но это не важно. Решение принято, бюджет поделен!
nae
2021-09-30 21:04:03
"нужно более активно продолжать разъяснительную работу с населением"
Что там в активе припасено? Шпицрутены, травля собаками, гетто или что нибудь новенькое технологичное?
Гость
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