В Кремле ответили на вопрос о второй волне мобилизации

Пресс-секретарь президента рассказал, обсуждается ли возможность второй волны мобилизации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что не может говорить за Минобороны, но подчеркнул, что «в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет». Об этом пишет агентство ТАСС.

Возможность второй волны мобилизации в России в Кремле не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

«Никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он уточнил, что не может говорить за Министерство обороны РФ, но подчеркнул, что «в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.