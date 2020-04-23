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В Кремле рассказали о возможной новой дате голосования по поправкам в Конституцию

Новости. Политика
12:55, 24 Апреля 2020
фото: © Михаил Метцель/ТАСС
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Новые сроки голосования по Конституции будут зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о возможных датах проведения Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, вероятно, отложат до конца июня или начала июля. В качестве возможных дат издание называет 24 июня (дата Парада Победы в 1945 году) или 8 июля (День семьи, любви и верности).

Что ответил по этому поводу Дмитрий Песков – читайте на страницах совместного проекта "Столицы на Онего" и Центральной избирательной комиссии Карелии.  

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Комментарии

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новый
2020-04-24 13:32:59
Дубенский придет всенепременно в любой день и в любую погоду, чтобы проголосовать против. Да, Дубенский ? Придешь ? Не подведи.
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