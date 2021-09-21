Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

В Кремле рассказали об образе жизни Путина на самоизоляции

Новости. Общество
20:30, 24 Сентября 2021
фото: © kremlin.ru

Новости партнеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу.

Президент России Владимир Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, ограничения в данном случае условны. Об этом информирует РИА Новости.

«Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, вместе с документооборотом ежедневным, ежечасным, вместе с закрытыми линиями связи, вместе с докладами, которые ему поступают ежечасно или ежеминутно по этим линиям связи», — отметил представитель Кремля.

Путин 14 сентября объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что COVID-19 выявили у нескольких десятков человек.

Как сообщил ранее Песков, глава государства чувствует себя прекрасно, но на этой неделе мероприятия с его участием в основном будут проходить в режиме видеоконференций.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2021-09-24 21:11:31
Работает с документами, рукопожатие крепкое.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска
20.09.2021, 12:18
Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»