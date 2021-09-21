В Кремле рассказали об образе жизни Путина на самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу.

Президент России Владимир Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, ограничения в данном случае условны. Об этом информирует РИА Новости.

«Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, вместе с документооборотом ежедневным, ежечасным, вместе с закрытыми линиями связи, вместе с докладами, которые ему поступают ежечасно или ежеминутно по этим линиям связи», — отметил представитель Кремля.

Путин 14 сентября объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что COVID-19 выявили у нескольких десятков человек.

Как сообщил ранее Песков, глава государства чувствует себя прекрасно, но на этой неделе мероприятия с его участием в основном будут проходить в режиме видеоконференций.