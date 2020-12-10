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В Кремле рассказали об отсутствии планов по введению локдауна из-за COVID-19 в России

Новости. Общество
21:05, 11 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Планов по введению локдауна в России в связи с пандемией коронавируса нет, заявил в пятницу, 11 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом информируют Известия.

"Я, наверное, отошлю вас к вчерашним объяснениям вице-премьера (Татьяны) Голиковой, она всё объяснила по смертности. Действительно, COVID добавил смертности, к общему великому сожалению. Это, к сожалению, такая мировая тенденция, но все остальные разъяснения дала вице-премьер Голикова. Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Днем ранее Голикова заявила, что уровень смертности от коронавируса в России за 10 месяцев 2020 года вырос на 9,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. По ее словам, среднесуточный показатель заболеваемости составляет 18,8 на 100 тыс. населения.

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