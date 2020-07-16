В Крыму закончились места для отдыхающих

Загрузка отелей в Крыму доходит до 100%.

Среди туристов популярностью пользуются кемпинги, событийные, винные, гастрономические, пешеходные, круизные и другие туры в регионе, сообщает ТАСС.

Туристический сезон в Крыму в условиях пандемии коронавируса за половину июля показывает высокие показатели, по ожиданиям, эта динамика сохранится вплоть до конца сентября. Сейчас загрузка отелей на полуострове доходит до 100%, при этом востребован не только пляжный отдых, но также винный и круизный туризм, сообщили опрошенные ТАСС представители деловых объединений, региональных властей и местные предприниматели.

Крым начал прием туристов из других регионов России с 1 июля. За первые 10 дней полуостров посетили более 400 тыс. человек, сообщили журналистам в Министерстве курортов и туризма республики. Ранее власти региона отмечали, что ожидают в июле до 1,5 млн отдыхающих. Начали работать более 650 отелей и санаториев, ежедневно обязательства о готовности соблюдать требования Роспотребнадзора подписывают еще 60-70 гостиниц.