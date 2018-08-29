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Новости. Общество
18:40, 29 Августа 2018

В курсирующих по Карелии поездах начнет действовать льгота для студентов и школьников

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С 1 сентября возобновляется действие льготы для проезда школьников и студентов в пригородных поездах Северо-западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

"По итогам достигнутых договоренностей с субъектами Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Республики Карелия с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно предоставлено право льготного проезда в поездах пригородного сообщения обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования", - сообщает АО "СЗППК".

Отмечается, что оформление разовых билетов в направлении "туда" и "туда и обратно" производится со скидкой 50% от установленного тарифа с даты начала действия льготы.

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