В квартире осужденного бывшего замглавы Петросовета нашли почти миллион рублей

В ходе обыска в квартире бывшего заместителя председателя Петрозаводского городского совета Валерия Матвеева была обнаружена сумка с крупной суммой денег.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Петрозаводского городского суда по делу экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в ряде коррупционных преступлений.

В процессе рассмотрения письменных доказательств гособвинитель, в частности, рассказал об итогах обысков в квартире экс-депутата горсовета Валерия Матвеева. По версии следствия Геннадий Боднарчук мог получать от него взятки.

В ходе обыска в прихожей квартиры Матвеева была обнаружена сумка с деньгами в размере 960 тысяч рублей. Деньги были изъяты.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года суд признал Матвеева виновным в получении четырехмиллионной взятки от строителей и приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима и 20 миллионам рублей штрафа.