Реклама

В квартире осужденного бывшего замглавы Петросовета нашли почти миллион рублей

Новости. Криминал
12:00, 08 Октября 2021
фото: © Петросовет

Новости партнеров

В ходе обыска в квартире бывшего заместителя председателя Петрозаводского городского совета Валерия Матвеева была обнаружена сумка с крупной суммой денег.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Петрозаводского городского суда по делу экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в ряде коррупционных преступлений.

В процессе рассмотрения письменных доказательств гособвинитель, в частности, рассказал об итогах обысков в квартире экс-депутата горсовета Валерия Матвеева. По версии следствия Геннадий Боднарчук мог получать от него взятки.

В ходе обыска в прихожей квартиры Матвеева была обнаружена сумка с деньгами в размере 960 тысяч рублей. Деньги были изъяты.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года суд признал Матвеева  виновным в получении четырехмиллионной взятки от строителей и приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима и 20 миллионам рублей штрафа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2021-10-08 12:41:35
Ни чего не меняется у этих пацанов! Конечно сдадут всех они не захотят сидеть одни
Вася
2021-10-08 12:29:01
Любая дворняга скажет, кто продолжит сидеть на кремлевском троне после 2024 года
Гриша
2021-10-08 12:22:50
Гена, сдавай всех. Они все тебя кинули.
Изя
2021-10-08 12:33:29
Гриша, если бы валерик сдал всех было бы дело , многих кормил )))
Вася
2021-10-08 12:11:29
Стало известно об еще одном изнасиловании в саратовской тюремной больнице
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04.10.2021, 14:29
После открытия перекрестка-«осьминожки» в центре Петрозаводска одна из улиц станет тупиковой
06.10.2021, 13:26
Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Карелии
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)

Аналитика

07.10.2021 16:18
Обществоведение
Время тратить
Какой банковский продукт выбрать и как сэкономить на кредите: своими советами для заемщиков делится управляющий операционным офисом «Петрозаводский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Николай Макаров.
Аппаратные игры
07.10.2021 15:01
Избавиться от варикоза без боли и следа
06.10.2021 17:21
Мусорный тупик
06.10.2021 16:06
Всегда на высоте
06.10.2021 15:47
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»