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Новости. Криминал
14:27, 12 Февраля 2018

В квартире у петрозаводчанина нашли наркотики и фальшивые деньги

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В Петрозаводске задержали подозреваемого в подделке денег и его друзей, предполагаемых наркоторговцев, сообщили в МВД Карелии

В полицию поступила оперативная информация о том, что житель Петрозаводска занимается сбытом поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Сотрудники городского отдела экономической безопасности и противодействию коррупции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении данного лица и круга его знакомых. Стало известно, что подозреваемый в фальшивомонетничестве может быть причастен и к наркопреступлениям.

В результате действий сотрудников отдела ЭБиПК и отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Петрозаводску при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержаны трое подозреваемых.

В качестве основного фигуранта уголовного дела о фальшивомонетничестве проходит 22-летний петрозаводчанин. Он сознался в сбыте более 20 поддельных купюр, которыми расплачивался в торговых центрах не только Петрозаводска, но и других городов России.

Еще двое задержанных – жители Петрозаводска 27 и 42 лет, которые подозреваются в незаконном обороте наркотических средств. Сотрудниками ОНК установлено, что из этих двоих более молодой гражданин занимался сбытом наркотиков путем закладок-тайников. По версии следствия, ранее он несколько раз сбывал наркотик подозреваемому в фальшивомонетничестве.

При проведении обыска полицейские обнаружили и изъяли приготовленные к сбыту гашиш массой свыше 195 граммов и наркотическое средство мефедрон объемом свыше 12 граммов, что является крупным размером для обоих видов наркотиков. Помимо этого, в квартире подозреваемого обнаружены и изъяты электронные весы и упаковочный материал. К настоящему времени данный гражданин находится под стражей.

Также в ходе оперативных мероприятий полицейские установили подельника данного подозреваемого. При нём, а также по месту его жительства, были обнаружены приготовленные к сбыту более 37 граммов наркотического средства гашиш.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). В отношении других лиц возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Следствие продолжается.

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