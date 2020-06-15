В лаборатории Кемской ЦРБ приступили к диагностике ковидной инфекции

С 15 июня в клинико-диагностической лаборатории Кемской центральной районной больницы приступили к ПЦР-диагностике COVID-19.

Для этого в кратчайшие сроки проведены реконструкция и ремонт помещений лаборатории в соответствии с требованиями СНиП, закуплено оборудование, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".



Выявление COVID-19 проводится по назначению врача больным с клинической симптоматикой респираторного заболевания, подозрительного на коронавирусную инфекцию, в первую очередь прибывающим из эпидемиологически неблагополучных регионов, а также контактным лицам.



Забор биоматериала осуществляется подготовленными медицинскими специалистами ЦРБ.