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Новости. Экономика
14:04, 02 Апреля 2019

В "ЛабСтори" рассказали о новом методе обследования легких

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"ЛабСтори" предлагает людям с аллергической реакцией на вакцины заменить пробу Манту на инновационный тест для определения туберкулезной инфекции, основанный на лабораторной диагностике крови.

Всем известна проба Манту, которую делали каждый год еще со школьных времен, но мало кто знает, что медицина давно шагнула вперед и появился более чувствительный метод диагностики и достойная альтернатива, особенно для людей с аллергической реакцией и непереносимостью вакцин.

Теперь в "ЛабСтори" есть такое исследование — квантифероновый тест.

Это инновационный тест для определения туберкулезной инфекции, основанный на лабораторной диагностике крови. Является альтернативой кожной пробе Манту, Диаскинтеста.
Квантифероновый тест – это гемотест, то есть анализируется непосредственно венозная кровь пациента.

Все о квантифероновом тесте и его преимущества читайте здесь.

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