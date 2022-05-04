В Ладожских шхерах на границе с Карелией опрокинулись аэросани — один человек погиб

Аэросани с четырьмя мужчинами опрокинулись в воду в Приозерском районе.

Аэросани с четырьмя мужчинами опрокинулись на воду в Приозерском районе Ленобласти. В результате аварии пострадали трое, еще один человек погиб.

Как сообщили 47news в региональной Аварийно-спасательной службе, информация о происшествии в заливе Гладкий Ладожского озера поступила около полудня понедельника, 2 мая. Между островами Ласточкин и Сосновый перевернулись аэросани.

По информации 47news, на транспортном средстве находились четыре мужчины. Трое получили травмы, один погиб. Их личности устанавливаются.

В Аварийно-спасательной службе уточнили, что на место происшествия выезжала дежурная смена ПСО Приозерска. Обстоятельства случившегося устанавливаются.