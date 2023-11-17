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В Лахденпохском районе задержали группу из 14 нелегалов, двое из которых - подростки

Новости. Общество
10:35, 18 Ноября 2023
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

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В отношении нарушителей составили протоколы за уклонение от своевременного выезда из России.

В минувшую среду, 15 ноября, в Лахденпохском районе задержали группу из 14 иностранных граждан, у которых истек срок действия виз — документов на право пребывания в России. В их числе находилось двое несовершеннолетних, сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии» 18 ноября.

Нелегалов доставили в ОМВД Лахденпохского района, где в отношении них составили административные протоколы за уклонение от своевременного выезда из России. Суд всем нарушителям назначил штрафы с административным принудительным выдворением за пределы страны.

Как отметили в источнике, до исполнения решения суда они были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. В отношении 2 иностранных подростков вынесли решения об их помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии.

 

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