В Лахденпохском районе задержали группу из 14 нелегалов, двое из которых - подростки

В отношении нарушителей составили протоколы за уклонение от своевременного выезда из России.
В минувшую среду, 15 ноября, в Лахденпохском районе задержали группу из 14 иностранных граждан, у которых истек срок действия виз — документов на право пребывания в России. В их числе находилось двое несовершеннолетних, сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии» 18 ноября.
Нелегалов доставили в ОМВД Лахденпохского района, где в отношении них составили административные протоколы за уклонение от своевременного выезда из России. Суд всем нарушителям назначил штрафы с административным принудительным выдворением за пределы страны.
Как отметили в источнике, до исполнения решения суда они были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. В отношении 2 иностранных подростков вынесли решения об их помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии.
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар».
Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн».
В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр.
Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание