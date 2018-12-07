В Лоухском районе Карелии ввели режим ЧС из-за нехватки топлива в котельных

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Постановление о введении на территории Лоухского муниципального района "Режима чрезвычайной ситуации" размещено на сайте районной администрации.
Накануне состоялось заседание районной комиссии по ГО и ЧС. На ней стало известно, что запас топлива на двух больших котельных в п. Чупа ( уголь) и в п. Лоухи (мазут) закончился. Работа Центральной котельной в п. Лоухи в 00.00 6 декабря приостановлена, также в 16.00 6 декабря приостановлена работа котельной в п. Чупа.
Учитывая отрицательную температуру воздуха и ожидаемое похолодание до -7, -8 градусов, в целях предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации, комиссия решила ввести режим чрезвычайной ситуации.
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