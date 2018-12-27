В магазине Карелии обнаружили более 160 кг опасного мяса

Мясо и мясопродукты общим весом 164, 7 кг были сняты с реализации и утилизированы, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В ходе проверки были установлены нарушения: в продаже находилась партия охлажденной свинины общим весом 150 кг без ветеринарных сопроводительных документов; рубленные свиноговяжьи бифштексы, фарш свиноговяжий и свиной, сало соленое, грудинка свиная неизвестного происхождения, без маркировки, информации о производителе, дате изготовления, сроках годности, температурном режиме хранения.

Индивидуальный предприниматель получил штраф на сумму 23 тысячи рублей.