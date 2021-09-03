В магазине Петрозаводска воришка засунул средство гигиены за пояс брюк

Уловка не помогла — сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, сообщили в пресс-службе ведомства.

Около полуночи 2 сентября сработала тревожная сигнализация одного из гипермаркетов Петрозаводска. Сотрудники городского отдела вневедомственной охраны задержали 21-летнего мужчину, который за поясом брюк пытался пронести мимо кассы средства гигиены. При установлении личности к тому же выяснилось, что за мужчиной числится неуплаченный штраф.

А в Кондопоге 29-летний посетитель сетевого магазина был задержан за нарушение масочного режима. До вызова группы задержания работники магазина неоднократно просили мужчину надеть маску, но он игнорировал просьбу.

В Пудоже в культурно-досуговом центре сотрудники Росгвардии задержали подростка в пьяном состоянии. Нарушитель был передан инспектору по делам несовершеннолетних.