В магазине Петрозаводска задержали мужчину, пытавшегося выдать сыр за тыкву

В одном из гипермаркетов Петрозаводска пресечена попытка покупателя выдать выбранный товар за более дешёвый, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

За пятницу и выходные в торговых заведениях вневедомственной охраной пресечено пять противоправных деяний.

Преимущественно правонарушения зарегистрированы в Петрозаводске - четыре случая и один - в Сегеже. Помимо мелких хищений, сотрудники пресекли попытку покупателя выдать выбранный товар за более дешёвый.

В одном из гипермаркетов столицы республики 46-летний мужчина подошёл к кассе с мясом, которое он взвесил как свёклу, и сырами, которые пытался выдать за тыкву и дыню.

Обман был замечен, злоумышленника задержали и передали полицейским. Ущерб, который мог понести магазин, составил более 3 тысяч рублей.

По итогам проверки органов внутренних дел будет принято процессуальное решение, данное деяние может быть квалифицировано как мошенничество.