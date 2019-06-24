В поселке Майгуба в Карелии планируется строительство крупного полигона бытовых отходов

Инвестиции в проект оцениваются в 865 миллионов рублей.

В Карелии планируется строительство двух крупных межмуниципальных полигонов бытовых отходов – в местечке Орзега Прионежского района и в окрестностях поселка Майгуба Сегежского района. Размещение этих объектов предусмотрено проектом территориальной схемы обращения с отходами, разработанной фирмой "Эттон-Центр" из Казани.

Согласно проекту, опубликованному на официальном сайте республиканского министерства природных ресурсов и экологии, мощности полигона в Орзеге составят 250 тысяч в год, а в Майгубе – 100 тысяч в год. При этом инвестиции в проект строительства полигона в Орзеге оцениваются в 1 миллиард 415 миллионов рублей, а в проект строительства полигона в Майгубе – в 865 миллионов.

Проект схемы вынесен на общественное обсуждение, которое проходит с 13 июня по 13 июля. Однако, как отметили в Минприроды Карелии, свои замечания и предложения к проекту "заинтересованные лица" должны отправить в министерство "не позднее 15 дней до дня истечения срока общественного обсуждения".

Читайте подробнее в статье "Общественное обсуждение" по-тихому".