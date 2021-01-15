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В МЧС советуют не держать дома елки до весны

Новости. Общество
19:40, 16 Января 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Елки становятся пожароопасными, если их держать долго в квартирах, сообщили в МСЧ России.

Спасатели МЧС России советуют не держать долго елки в квартирах после новогодних праздников, так как они становятся пожароопасными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"После окончания праздников не рекомендуется держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность", - сказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что пожароопасны и искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов. "При горении они выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья", - подчеркнули в ГУ МЧС. Спасатели советуют также осыпавшуюся хвою сразу убрать, поскольку она, как порох, может вспыхнуть от любой искры.  

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