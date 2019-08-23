В Медвежьегорске перекроют движение из-за празднования Дня республики

Движение будет перекрыто 24 августа на дороге А-119 "Вологда – Медвежьегорск –автомобильная дорога Р-21 "Кола", сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

В субботу, 24 августа, при проведении культурно-массовых мероприятий посвященных Дню республики в Медвежьегорске будет закрыто движение для всех транспортных средств.



Проезд транзитного транспорта будет осуществляться по дорогам муниципального значения.



Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, руководствоваться требованиями временных дорожных знаков и соблюдать скоростной режим.